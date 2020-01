L'acide folique aide-t-il à tomber enceinte ? Les vitamines ont un incroyable rôle de booster de fertilité. Parmi elles, l’acide folique est la plus importantes de toutes, et il est très fréquent que les médecins en recommandent la consommation avant la conception. Mais quelle est l’action de cette vitamine exactement ? On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur l’acide folique et son aide pour tomber enceinte rapidement.





L’acide folique, qu’est-ce que c’est ?



L’acide folique est mieux connue sous le nom de vitamine B9 ou de folates. Comme la vitamine C, il s’agit d’une vitamine hydrosoluble, c’est à dire soluble dans l’eau. Et comme la majorité des vitamines, elle n’est pas produite directement par l’organisme et doit donc être fournie par l’alimentation.



Dans le corps, l’acide folique occupe diverses fonctions importantes pour la santé. Il contribue notamment à la fabrication des globules rouges et au fonctionnement des systèmes immunitaire et nerveux.Il intervient également dans la division cellulaire et dans la réparation et la production du matériel génétique (ADN), d’où son importance lors d’une grossesse.



Les bienfaits de l’acide folique avant et durant la grossesse



Dès que vous envisagez de tomber enceinte, il est très important de consommer suffisamment d’acide folique. Pourquoi ? Parce que la vitamine B9 tient un rôle clé dans le développement de l’embryon, en particulier dans celui de son système nerveux qui commence à se former dès la 4e semaine de grossesse.



En pratique, le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) conseille de soigner ses apports en vitamine B9 au moins 3 mois avant la conception. Parlez-en à votre médecin : il pourra vous prescrire des suppléments en acide folique au besoin.

L’objectif est de prévenir une carence en vitamine B9, potentiellement préjudiciable à la santé du futur bébé : elle augmente les risques d’accouchement prématuré, peut entraîner un retard de croissance ou encore, dans les cas les plus graves, engendrer des malformations sévères du système nerveux.



Trouve-t-on de l’acide folique dans la nourriture ?



L’acide folique se trouve dans les légumes à feuilles vertes comme la laitue, le chou, les épinards et les brocolis ; dans les légumineuses et les graines complètes, dans les agrumes ; ainsi que dans les aliments enrichis. Mais il est important de préciser que l’acide folique naturel qui se trouve dans les aliments ne remplace pas la prise d’acide folique en cachet, qui est le seul totalement absorbé par le corps.







