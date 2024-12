L'ambassade de Chine en Syrie conseille à ses ressortissants de "quitter le pays aussi vite que possible" Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2024 à 15:20 | | 0 commentaire(s)|

L'ambassade de Chine a conseillé jeudi à ses ressortissants de quitter la Syrie "aussi vite que possible", en raison de la "détérioration" de la situation, alors que les forces rebelles dirigées par les islamistes poursuivent leur offensive contre les troupes du président Bachar el-Assad. "L'ambassade de Chine en Syrie conseille aux citoyens chinois présents dans le pays d'utiliser les vols commerciaux disponibles pour rentrer chez eux ou quitter le pays aussi vite que possible", affirme-t-elle dans un message publié sur son compte WeChat.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77450-l-ambassade-de...

