L'ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU annule son voyage au Liberia pour se concentrer sur la Russie.

L'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a annulé une visite prévue au Liberia cette semaine pour se concentrer sur la diplomatie de l'ONU concernant le renforcement des troupes russes près de l'Ukraine, a déclaré la mission américaine auprès des Nations Unies.



La Maison Blanche a décidé de garder Mme Thomas-Greenfield à New York après que le président Joe Biden se soit entretenu avec le président russe Vladimir Poutine samedi, a déclaré un responsable américain à Reuters dimanche. Biden a dit à Poutine que l'Occident répondrait de manière décisive à toute invasion.



"L'ambassadeur Thomas-Greenfield restera à New York pour s'engager dans la diplomatie liée à l'escalade du renforcement militaire de la Russie aux frontières de l'Ukraine", a déclaré un porte-parole de la mission américaine auprès des Nations unies.



Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir jeudi pour une réunion régulière sur les accords de Minsk, approuvés par le conseil en 2015 et destinés à mettre fin à une guerre séparatiste menée par les russophones dans l'est de l'Ukraine.



Mais les diplomates s'attendent à ce que les pays occidentaux soulèvent des préoccupations concernant l'escalade militaire actuelle de la Russie lors de cette réunion. Il est également probable que ce soit un sujet de discussion lorsque les envoyés du Conseil de sécurité rencontreront le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres lundi pour leur déjeuner mensuel, ont indiqué des diplomates.



Les États-Unis ont déclaré vendredi que l'armée russe, qui a plus de 100 000 soldats massés près de l'Ukraine, pourrait envahir le pays à tout moment. La Russie nie avoir de tels plans et affirme que ses actions sont une réponse à l'agression des pays de l'OTAN.



Les tensions entre la Russie et les États-Unis ont débordé sur le Conseil de sécurité il y a deux semaines, lors d'une réunion publique demandée par Washington pour discuter du renforcement des troupes de Moscou près de l'Ukraine. La Russie a tenté en vain d'empêcher la discussion.



"L'agression de la Russie envers l'Ukraine est une menace pour la paix et la sécurité mondiales et pour chaque État membre de l'ONU", a déclaré le porte-parole de la mission américaine auprès des Nations unies. "Nous espérons que la Russie choisira le dialogue plutôt que le conflit, mais nous sommes prêts à tout scénario."



Le Conseil de sécurité de l'ONU, composé de 15 membres, est chargé de maintenir la paix et la sécurité internationales. Mais le Conseil ne pourra prendre aucune mesure au-delà des discussions sur la crise ukrainienne, car la Russie est l'un des cinq pays disposant d'un droit de veto, avec les États-Unis, la Chine, la France et la Grande-Bretagne.



Le conseil s'est déjà réuni des dizaines de fois au sujet de la crise en Ukraine depuis que la Russie a annexé la Crimée en 2014.



La Chine a soutenu la Russie dans sa tentative d'empêcher la réunion du conseil du 31 janvier, convoquée par les États-Unis. Mme Thomas-Greenfield a déclaré la semaine dernière qu'elle espérait que la Chine inciterait la Russie à "faire ce qu'il faut" sur l'Ukraine, ce qui a incité son homologue chinois à répondre par un appel à la diplomatie et à la fin de "l'exacerbation des tensions."



Mme Thomas-Greenfield - membre du cabinet de M. Biden - devait se rendre dimanche au Liberia pour assister à Monrovia aux célébrations du bicentenaire marquant l'arrivée des hommes, femmes et enfants noirs libres des États-Unis sur l'île de Providence.



Elle devait rentrer à New York jeudi pour la réunion du Conseil de sécurité sur les accords de Minsk.



Dana Banks, directrice principale pour l'Afrique au Conseil national de sécurité de la Maison Blanche, dirigera désormais la délégation américaine au Liberia, ont indiqué des responsables américains. (Reuters)







Source : https://www.impact.sn/L-ambassadrice-des-Etats-Uni...