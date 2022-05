L'ancien président gambien Yahya Jammeh sera-t-il poursuivi ?

Le père de Fatoumatta Sandeng a quitté la maison un jour de 2016 pour ne jamais revenir. Sa fille fait partie de ceux qui attendent impatiemment mercredi pour savoir si la Gambie va demander des comptes à l'ancien dictateur Yahya Jammeh. Le gouvernement de la Gambie dira s'il approuve des poursuites contre celui qui a dirigé d'une main de fer de 1994 à 2017 ce pays enclavé d'Afrique de l'Ouest et contre 69 autres personnes, comme l'a recommandé une commission il y a six mois.



La commission qui a enquêté pendant plus de deux ans a rendu compte de l'étendue des méfaits perpétrés à cette époque: assassinats, actes de tortures, disparitions forcées, viols et castrations, arrestations arbitraires, chasses aux sorcières, jusqu'à l'administration contrainte d'un traitement bidon contre le sida. (VOA/AFP)

Source : https://www.impact.sn/L-ancien-president-gambien-Y...