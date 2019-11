L'argile verte: Comment l'utiliser contre les furoncles ?

Grâce à ses propriétés curatives, apaisantes et cicatrisantes, l’argile verte permet de traiter les problèmes de peau. Elle désinfecte, élimine les impuretés de la peau, détoxifie, équilibre les niveaux de graisse, diminue l’inflammation, calme la douleur et accélère la cicatrisation.

L’argile verte est un remède contre les furoncles. Elle l’assèche et le faire disparaître en quelques jours.



Mode d’emploi



Mélangez les 3 cuillères à soupe d’argile avec un peu d’eau dans un bol pour obtenir une pâte. Appliquez ensuite sur la peau et laissez agir 10 minutes, puis retirez et nettoyez la zone. ÉtaleZ l’argile plusieurs fois par jour et continuez le traitement jusqu’à ce que le furoncle sèche complètement.

NB: Si l’inflammation ne diminue pas naturellement et dure plus de dix jours, si vous avez plusieurs furoncles, et si vous avez de la fièvre, consultez un dermatologue !













Mam Dieng

