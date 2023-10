L'arrêt de la ligne maritime entre Dakar et Ziguinchor, paralyse l'économie régionale Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Octobre 2023 à 19:13 | | 0 commentaire(s)| Depuis le 2 juin, la suspension de la liaison maritime entre la capitale sénégalaise et la grande ville de la Casamance, a des conséquences désastreuses sur l'économie de la région sud. Les commerçantes de Bignona expriment leurs préoccupations, quant à l'impact sur l'évacuation et la commercialisation des produits et appellent les autorités à remettre en service les trois bateaux.



Accueil Envoyer à un ami Partager