L’artiste jamaïcain U Roy, légende du reggae, est décédé

L’artiste jamaïcain U Roy, de son vrai nom Ewart Beckford, est décédé à l’âge de 78 ans, a confirmé sur Twitter le label Trojan Records, sans préciser les causes de sa mort. « Nous sommes tristes de vous annoncer que ce pionnier DJ qui a révolutionné la musique jamaïcaine dans les années 1970, est décédé hier en Jamaïque », a écrit le label.



Né à Jones Town en 1942, il commence à mixer des morceaux à l’âge de 14 ans. C’est en 1961 que sa carrière musicale démarre lorsqu’il rejoint le «sound system» de Dickie Wong et son label Tit for Tat. Faute de moyens et n'ayant pas accès aux salles de spectacles et aux clubs, les Jamaïcains plus modestes se rassemblaient dans des «sound system» pour diffuser leur musique dans la rue. Un concept qui devient extrêmement populaire et lucratif en Jamaïque.





S’ensuit une carrière internationale et d’innombrables collaborations et sorties. Son dernier album, «Talking Roots», produit par Mad Professor sur son label Ariwa, datait de 2018. «Que puis-je dire ? Un moment de transition très triste pour l'homme qui a inspiré Ariwa. Sans lui, il n'y aurait pas eu Ariwa. Quand j’avais 15 ans, j'ai entendu "Version Galore", et j’ai su que je voulais travailler avec U-Roy. Et j'ai finalement eu cette chance en 1991 lorsque nous nous sommes rencontrés à Los Angeles», a écrit jeudi le producteur britannique Mad Professor, sur son compte Twitter.

Source : https://www.exclusif.net/L-artiste-jamaicain-U-Roy...