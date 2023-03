L’audience entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang, encore suspendue

L’audience entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang, dans le cadre du procès en diffamation, vient encore d’être suspendue.



D’après certaines informations, le juge a demandé à l’un des avocats d'Ousmane Sonko, Me Ousseynou Fall, de quitter la salle suite à des perturbations. Mais ce dernier a refusé.



Ainsi, le juge a donc décidé de suspendre l’audience.



