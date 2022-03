L’épouse d’un politicien ukrainien arrêtée avec 28 millions de dollars et 1,3 million d’euros, en espèces Rédigé par leral.net le Mardi 22 Mars 2022 à 17:35 | | 0 commentaire(s)| L’épouse d’un politicien ukrainien a été arrêtée en Hongrie par les autorités de ce pays, avec 28 millions de dollars et 1,3 million d’euros en espèces cachés dans des valises, selon les médias ukrainiens.





Le mari de la femme est l’ancien député ukrainien Igor Kotvitsky. Le politicien de 52 ans était autrefois, l’un des députés les plus riches du pays.



L’argent – en dollars américains et en euros – a été repéré par les douanes hongroises dans les bagages de l’épouse de l’ex-député controversé Igor Kotvitsky, 52 ans, selon des informations.



La femme, Anastasia Kotvitska, avait fait passer l’argent par un passage frontalier pour réfugiés vers l’Union européenne, alors qu’elle fuyait le pays déchiré par la guerre.



Une photographie de six valises remplies d’argent liquide a également été partagée.



Le montant a été déclaré par les autorités hongroises, conformément à la loi.







