L'éveil technologique du Sénégal : Des écoles de formation à l'industrie informatique

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Septembre 2023 à 17:49 | | 0 commentaire(s)|

Bienvenue au Sénégal, un pays où l'avenir se dessine grâce aux progrès technologiques. Dans ce coin de l'Afrique de l'Ouest en constante évolution, les avancées numériques prennent une place centrale dans la transformation du pays. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans ce panorama, en explorant les écoles de formation professionnelle en informatique et en technologie, qui façonnent la nouvelle ère du Sénégal.



Notre voyage commence au Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal Japon, une institution de renom qui propose des programmes de formation informatique de classe mondiale. À l'intérieur de ces salles de classe, de jeunes esprits talentueux forgent leurs compétences en programmation, en intelligence artificielle et en maintenance des engins lourds. Ils se préparent à relever les défis d'un monde numérique en constante mutation, démontrant ainsi que l'avenir du Sénégal est indubitablement connecté à la technologie.



Poursuivant notre périple, nous explorerons également le Lycée Technique Industriel Delafosse, où les étudiants mettent en avant leur série F6 et le département d'analyses biologiques. À travers le parcours d'un élève de la série S6, nous découvrirons comment ces jeunes talents contribuent à façonner un Sénégal technologiquement avancé et prometteur.