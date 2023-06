L'exigence des femmes sénégalaises lors de la Tabaski : Une célébration religieuse et culturelle marquée par des responsabilités accrues Rédigé par leral.net le Samedi 24 Juin 2023 à 15:23 | | 0 commentaire(s)| La Tabaski, également connue sous le nom d'Aïd el-Kébir, est l'une des fêtes les plus importantes pour les musulmans à travers le monde. Au Sénégal, pays majoritairement musulman, cette célébration revêt une signification particulière et s'accompagne d'exigences spécifiques pour les femmes. En effet, pendant cette période, les femmes sénégalaises assument des responsabilités accrues, à la fois religieuses, familiales et sociales. Oustaz Niang explore l'exigence des femmes en période de Tabaski au Sénégal, mettant en lumière les rôles qu'elles doivent jouer et les défis auxquels elles doivent faire face.



