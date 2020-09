L’homme le plus riche d’Europe veut saisir la justice à cause d’une affaire valant 16,2 milliards de dollars Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Septembre 2020 à 22:57 | | 0 commentaire(s)|





Source : LVMH va saisir la justice américaine contre la société Tiffany & Co., indique un communiqué du géant du luxe, paru le 10 septembre. Une démarche en réponse à l’action en justice déposée par Tiffany suite à la suspension par l’entreprise de Bernard Arnault du processus d’acquisition pour un montant de 16,2 milliards de dollars.Source : https://fr.sputniknews.com/economie/20200910104440...

Accueil Envoyer à un ami Partager