L’huile de coco: Comment en consommer pour brûler la graisse

L'huile de coco est connue pour ses nombreux bienfaits en santé, en beauté mais aussi pour perdre du poids grâce aux acides gras à chaine moyenne qu'elle contient.



Cette huile aide à absorber le maximum d'antioxydants et nutriments dans les aliments. L'huile de coco accélère le métabolisme de votre corps, transforme la graisse en énergie dans le foie et en plus, elle n'est pas stockée dans le corps sous forme de graisse.

L'une des particularités de cette huile, elle peut se cuire à haute température sans la dénaturer. Elle brûle plus de calories que les autres aliments sources de graisses.



Vous pouvez remplacer une autre graisse saturée par de l’huile de coco comme le beurre, excellent aussi pour faire sauter vos aliments... Il faut consommer 2 cuillères à soupe d'huile de coco par jour, pour de meilleurs résultats.











