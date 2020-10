L'iPhone 12 sera livré partout sans EarPods sauf en France, Apple en baisse le prix Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 15:21 | | 0 commentaire(s)| Le futur iPhone 12 sera livré dans des boîtes plus compactes, ces dernières ne renfermant ni EarPods, ni chargeur.



Toutefois, en France, la loi impose la présence d'écouteurs dans le coffret du smartphone ; les EarPods seront donc bel et bien inclus avec le futur smartphone d'Apple.

Apple baisse le prix de ses EarPods et du chargeur iPhone



En annonçant sa nouvelle gamme iPhone 12, Apple a confirmé les différentes rumeurs qui circulaient depuis plusieurs mois déjà, y compris en ce qui concerne l'absence de chargeur et d'écouteurs EarPods dans le packaging du smartphone.

Les boites d'iPhone 12 seront donc plus compactes, puisque dénuées de leurs accessoires historiques… Sauf en France. En effet, dans l'Hexagone, comme la législation l'exige, le nouvel iPhone sera livré avec une paire d'EarPods.



« Pour tous les modèles d’iPhone, nous retirons de la boîte l’adaptateur secteur souvent inutilisé, et nous ajoutons le très utile câble de charge rapide USB‑C vers Lightning », explique Apple.

Les boites d'iPhone 12 seront donc plus compactes, puisque dénuées de leurs accessoires historiques… Sauf en France. En effet, dans l'Hexagone, comme la législation l'exige, le nouvel iPhone sera livré avec une paire d'EarPods.



« Pour tous les modèles d’iPhone, nous retirons de la boîte l’adaptateur secteur souvent inutilisé, et nous ajoutons le très utile câble de charge rapide USB‑C vers Lightning », explique Apple.



Selon Apple, « l'engagement est d’atteindre un jour un approvisionnement composé à 100 % de matériaux recyclés et renouvelables pour l’ensemble des produits et emballages ».





Accueil Envoyer à un ami Partager