L'impact des structures comme le FONGIP et la BNDE sur le développement de l'agriculture et des grandes entreprises Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Avril 2024 à 01:30 | | 0 commentaire(s)| Dans le paysage économique sénégalais, le rôle prépondérant des structures telles que le FONGIP et la BNDE dans la promotion des secteurs clés comme l'agriculture et les grandes entreprises est indéniable. Ces institutions, mises en place par le Président Macky Sall, ont démontré leur efficacité à soutenir la croissance et l'essor de ces domaines prioritaires.



Le récent ministre de l'Agriculture, fraîchement nommé, est lui-même un témoignage vivant de l'impact positif de ces structures. Ayant bénéficié de leur accompagnement, il comprend pleinement l'importance de leur contribution au développement économique du pays.



Cependant, alors que le nouveau régime politique envisage des réformes, notamment la suppression de certaines structures, il est primordial de reconnaître l'importance cruciale de maintenir et renforcer des institutions telles que le FONGIP et la BNDE. Leur disparition risquerait de compromettre les progrès réalisés jusqu'à présent et de freiner la croissance future des secteurs vitaux pour l'économie nationale.



Il est donc impératif que les décideurs politiques prennent en considération l'impact positif de ces structures sur le développement économique du pays, et veillent à ce que les réformes envisagées ne compromettent pas les avancées déjà accomplies.

Accueil Envoyer à un ami Partager