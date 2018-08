L’opposition demande le retrait de la loi sur le parrainage et la libération de Barthélémy Dias et Khalifa Sall En marge de la marche de ce dimanche 12 août 2018 du Front de Résistance Nationale (FRN) entre Pikine et Guédiawaye, l’opposition a demandé le retrait de la loi sur le parrainage et de libérer les prisonniers politiques comme Barthélémy Dias et- Khalifa Sall.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Août 2018 à 00:18 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook