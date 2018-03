L’orange amère : l’huile essentielle déstressante

Fruit du bigradier, l'orange amère permet la distillation d'une huile essentielle à partir de son zeste (peau de l'orange). Utilisée pour ses vertus aromatiques relativement puissantes, cette essence a su conquérir les amateurs d'aromathérapie grâce à ses multiples propriétés. Quelles sont-elles ? Comment bien utiliser l'huile essentielle d'orange amère ? Notre point.



Quelles sont les propriétés de l'huile essentielle d'orange amère ?

Parmi ses nombreuses vertus, l'huile essentielle d'orange amère est principalement indiquée pour son efficacité sur le système nerveux. En effet, cette plante agit particulièrement bien sur les personnes nerveuses et stressées. Elle peut également aider à soigner les états dépressifs et les troubles du sommeil. D'autre part, l'huile essentielle d'orange amère possède des effets antispasmodiques et toniques digestifs qui traitent les différents troubles de l'appareil digestif. C'est aussi un antiseptique et un antibactérien très efficace, notamment contre les entérocolites parasitaires.



Les utilisations de l'huile essentielle d'orange amère

Voici quelques exemples d'applications possibles de l'huile essentielle d'orange amère :

- en cas de troubles du sommeil, appliquez en massage sur le dos une dizaine de gouttes d'huile essentielle d'orange amère préalablement diluée avec une huile végétale afin d'éviter les risques de brûlures cutanées. Dans tous les cas, les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas utiliser d'huile essentielle.



- si votre enfant a des difficultés à s'endormir, vous pouvez diffuser quelques gouttes d'huile essentielle avant qu'il ne se couche. Attention, les huiles essentielles sont à proscrire chez les bébés et les enfants de moins de 3 ans. En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin.











