L’orientation stratégique du PSE/VERT qui appelle à l'implication massive et inclusive des acteurs Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Décembre 2021 à 05:17 | | 0 commentaire(s)| Considéré comme un catalyseur des initiatives publiques et privées résilientes au changement climatique, écologiquement durable et générateur de croissance inclusive, équitable, et à fort potentiel d'investissements verts et de création d'emplois, le Pse vert appelle à l’implication massive et inclusive de tous les acteurs. Le ministre Abdou Karim Fofana s’est félicité du travail effectué par le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent à travers la capitalisation des efforts après plusieurs mois d’échanges et de partage sur les questions environnementales et sociales.



Accueil Envoyer à un ami Partager