LA 29e ÉDITION DE LA FIDAK DECALÉE AU MOIS DE MARS 2021

Pas de Foire internationale de Dakar (FIDAK) 2020. En effet, la pandémie de la Covid-19 a de nouveau sévi, décalant le traditionnel rendez-vous de la Foire de Dakar. Habituellement prévue fin novembre – début décembre, la 29e édition aura finalement lieu du 25 mars au 08 avril 2021. La précision est faite par Salihou Keïta, le nouveau Directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES). Qui annonce que le thème sera : Agriculture, levier de la relance économique : défis, enjeux et perspectives en Afrique de l’Ouest. Le successeur de Cheikh Ndiaye rassure sur les dispositions sanitaires si la pandémie persistait jusqu’en mars 2021. Malgré le report, l’équipe ne chôme pas, s’attelant à l’organisation du rendez-vous économique et commercial. "Depuis quelques jours, nous rencontrons les ambassadeurs des pays amis qui ont l’habitude de participer à la FIDAK. Ce lundi, nous étions avec l’Ambassadrice de l’Egypte. Ce mercredi, nous prévoyons de rencontrer (le représentant) du Nigéria. Globalement, nous avons adressé des courriers à plus de quarante ambassadeurs pour des audiences", a indiqué le maître d’œuvre, repris par Le Témoin. D’autres changements ne sont pas à exclure compte tenu du contexte sanitaire.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-32521-la-29e-diti...

