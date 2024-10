LE SÉNÉGAL PRÉPARE L’IMPLANTATION DE RÉACTEURS NUCLÉAIRES, POUR LA RECHERCHE Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2024 à 22:59 | | 0 commentaire(s)|

Ce projet vise à former des ingénieurs et à développer l’utilisation de la technologie nucléaire dans plusieurs secteurs, tels que la médecine, l’agriculture, et potentiellement l’énergie. Dakar, 22 oct (APS) – Le Sénégal travaille sur un projet de mise en place de réacteurs nucléaires à des fins d’enseignement, de recherche-développement et de formation, a révélé, mardi, la directrice générale de l’Autorité sénégalaise de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaires (ARSN), Pr Ndèye Arame Boye Faye. ‘’Ces réacteurs nucléaires de recherche vont assurer des enseignements, une formation théorique et pratique d’ingénieurs aptes à utiliser demain cette technologie au profit du Sénégal’’, a-t-elle dit à l’APS, en marge d’un cours national de formation sur les mesures de prévention et de protection contre les menaces internes, animé par des experts. Elle précise que ces types de réacteurs ”fonctionnent en utilisant des matières nucléaires’’. Elle a indiqué qu’à côté de l’enseignement, ces réacteurs peuvent produire des ”radio-pharmaceutiques”, c’est-à-dire des médicaments radioactifs utilisés dans le traitement de la médecine nucléaire pour traiter les cellules cancéreuses. Pr Ndèye Arame Boye Faye signale qu’au Sénégal, cette technologie est utilisée à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff où ‘’il y a un service de médecine nucléaire fonctionnel’’. ‘’On peut faire, au niveau de cette structure hospitalière, la détection de certaines maladies cancérigènes’’, a-t-elle souligné. Concernant les réacteurs nucléaires de puissance pour la production de l’électricité, elle a signalé qu’il n’est pas exclu que le Sénégal aille vers cette technologie de décarbonatation en se dotant de centrales nucléaires. ‘’Mais, c’est un projet qui se prépare sur le long terme’’, a-t-elle précisé. Actuellement, ”il y a beaucoup de pays africains qui commencent à exprimer le souhait de disposer de cette technologie de centrales nucléaires qui produisent de l’électricité’’, a-t-elle signalé. Elle a expliqué que ces pays veulent développer leur mix-énergétique, en introduisant le solaire et le nucléaire, une énergie à faible émission de carbone. ‘’Cette énergie permet de lutter contre la pollution et le réchauffement climatique’’, a-t-elle vanté. Dans le domaine de l’agriculture, a poursuivi la directrice de l’ARSN, la possibilité d’utiliser des machines irradiateurs pour ralentir le processus de pourrissement et augmenter la durée de conservation des aliments et fruits est également à l’étude au Sénégal. Les irradiateurs, a-t-elle expliqué, sont des machines qui vont irradier les aliments ou les fruits pour ralentir leur processus de pourrissement et augmenter leur durée de conservation. C’est une technologie pratiquée pour conserver plus longtemps les fruits, a-t-elle précisé. ‘’Donc, avec les quantités de fruits qui pourrissent chaque année au Sénégal, cette technologie peut aider à mieux conserver les fruits’’, a-t-elle affirmé. La directrice générale de l’Autorité sénégalaise de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaires (ARSN) précise que ces différentes technologies fonctionnement avec des sources radioactives de catégorie 1, extrêmement dangereuses. C’est ce qui justifie selon elle la nécessité de mettre en place toutes les mesures pour protéger les travailleurs des structures concernées et éviter des accidents ou sabotages des installations. ‘’Le Sénégal est en train d’utiliser des sources radioactives dans beaucoup de secteurs de développement, mais il faut mettre en place les mesures sécuritaires nécessaires’’, a-t-elle insisté. Les réacteurs de recherche sont des réacteurs nucléaires qui produisent des neutrons destinés notamment à l’industrie, à la médecine, à l’agriculture et à la médecine légale, indique un document consulté par l’APS. Ouvert lundi à Dakar, le cours national de formation sur les mesures de prévention et de protection contre les menaces internes, organisé à l’intention des utilisateurs de sources radioactives au Sénégal, prend fin vendredi. Source Logo: APS Primary Section: Développement Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : APS

