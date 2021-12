LPSEDD: Abdou Karim Sall annonce la création de 12 nouvelles Aires Marines Protégées

La Lettre de Politique du Secteur de l'Environnement et du Développement durable 2021-2025,a été adoptée et validée par le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Abdou Karim Sall, lors d'un atelier organisé ce lundi 20 décembre 2021 dans la matinée, dans les locaux de la structure. Ce document de référence prend en compte les enjeux et priorités du gouvernement en matière d'Environnement et de Développement durable. Il est élaboré tous les cinq ans. En outre, le Ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a annoncé la création de douze (12) nouvelles Aires Marines Protégées (AMP).