La CEDEAO appelle à l’apaisement après l’escalade entre le Mali et l’Algérie

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Avril 2025 à 19:24

©️ Atlanticactu.com / Aïr-Info Agadez La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a appelé mardi à la désescalade, après la montée des tensions entre le Mali et l’Algérie, sur fond d’accusations mutuelles d’agression et de soutien au terrorisme. Dans un communiqué, l’organisation ouest-africaine dit suivre « avec inquiétude » les récents développements […] ©️ Atlanticactu.com / Aïr-Info Agadez La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a appelé mardi à la désescalade, après la montée des tensions entre le Mali et l’Algérie, sur fond d’accusations mutuelles d’agression et de soutien au terrorisme. Dans un communiqué, l’organisation ouest-africaine dit suivre « avec inquiétude » les récents développements entre les deux pays, exprimant sa « profonde préoccupation » face à ces tensions. Elle exhortent les parties à recourir aux « mécanismes régionaux et continentaux pour régler les différends ». L’incident déclencheur remonte à la nuit du 31 mars au 1er avril, lorsqu’un drone malien a été abattu à Tin-Zaouatène, près de la frontière algérienne. Bamako accuse Alger d’avoir visé un appareil évoluant dans son espace aérien. L’Algérie affirme, elle, avoir intercepté un drone ayant pénétré de deux kilomètres sur son territoire. La Confédération des États du Sahel (AES), qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a dénoncé une « agression » visant l’ensemble de ses membres et rappelé ses ambassadeurs accrédités à Alger. L’Algérie a répliqué en convoquant les siens au Mali et au Niger, et en différant la prise des fonctions de son nouveau représentant diplomatique au Burkina Faso. Les deux États ont depuis fermé leur espace aérien l’un à l’autre. Bamako accuse Alger de « parrainer le terrorisme international ». De son côté, l’Algérie dénonce un « projet putschiste » et rejette des accusations « fallacieuses ». Les trois pays de l’AES ont officiellement quitté la CEDEAO en janvier 2024, une décision que l’organisation a actée en février 2025, tout en appelant au dialogue. L’Algérie, quant à elle, n’est pas membre de l’organisation ouest-africaine.



Source : Source : https://atlanticactu.com/la-cedeao-appelle-a-lapai...

