La Chapelle Sixtine chez soi

Avec l’ouvrage The Sistine Chapel limité à 1.999 exemplaires numérotés dont 600 anglais, les éditions new-yorkaises Callaway Arts and Entertainment proposent de voir au plus près tous les détails du chef-d’œuvre du Vatican. Grâce à des photos à l'échelle 1:1 c’est-à-dire le plus fidèlement possible.

"Comme un oiseau sur l'épaule de Michel-Ange" annonce l'éditeur. Sa Chapelle Sixtine en trois volumes et 822 pages, dans un coffret, soit 11kg, est en vente depuis le 1er novembre. Dans le...

Source : https://www.podcastjournal.net/notes/La-Chapelle-S...