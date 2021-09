La Chine limite l'utilisation de TikTok à 40 minutes par jour Rédigé par leral.net le Lundi 20 Septembre 2021 à 14:43 | | 0 commentaire(s)| En Chine, l'utilisation de TikTok pour les plus jeunes est désormais limitée à 40 minutes par jour.



Un nouveau « Youth Mode » a en effet été intégré à Douyin (le TikTok chinois) pour en limiter l'usage.

Un peu de TikTok, mais pas trop



Les jeunes utilisateurs et utilisatrices chinois ont la vie dure. Alors que leur temps de jeu online a récemment été réduit à trois heures par semaine, voilà que les moins de 14 ans sont également contraints de n'utiliser TikTok que 40 minutes par jour.



L'éditeur de l'application, ByteDance, a en effet mis en place un « Youth Mode » (ou « Mode Jeune ») pour les enfants de moins de 14 ans. Ce nouveau mode limite automatiquement l'utilisation de l'application à seulement 40 minutes par jour. Par ailleurs, l'application devient également inaccessible entre 22 heures et 6 heures du matin.



Selon ByteDance, il s'agit d'une nouvelle étape pour réduire les problèmes de dépendance numérique chez les enfants. Rappelons que les utilisateurs et utilisatrices chinois sont également invités à s'enregistrer avec leur carte d'identité.

