La Coalition des Centrales Syndicales du Sénégal dénonce la crise dans le monde du travail, ce mardi

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2025 à 17:19 | | 0 commentaire(s)|

La Coalition des Centrales Syndicales du Sénégal (CCSS) a dénoncé la crise qui secoue le monde du travail, ce mardi. Retards de paiement des salaires, licenciements abusifs, violations des droits syndicaux et précarisation des emplois, constate-t-on, s’intensifient dans plusieurs secteurs. Ainsi, la CCSS appelle à une gouvernance sociale plus équitable et présente une plateforme revendicative pour exiger des réformes urgentes en faveur des travailleurs.