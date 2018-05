La DER veut financer les jeunes et les femmes sans aucune discrimination Dakar, 19 mai (APS) – La délégué général à l’entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes (DER), a réitéré vendredi à Dakar, l’ambition de sa structure de financer les projets de ses cibles sur l’ensemble du territoire "sans aucune discrimination".



Rédigé par leral.net le Samedi 19 Mai 2018 à 09:37 | | 0 commentaire(s)|

"Notre objectif est de financer les jeunes et les femmes sur l’ensemble du territoire sans aucune discrimination", a-t-il dit lors d’une réunion avec le ministère de l’Elevage et plusieurs organisations du secteur. Selon M. Sarr, cette perspective passera par "la mise en place de mécanismes de financement rapides", en termes par exemple de facilitation des modalités d’ouverture de comptes bancaire et de garanties. Avec un milliard de francs CFA alloué à l’élevage, la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes compte accompagner "tous les acteurs du secteur". La ministre de l’Elevage et des Productions animales Aminata Mbengue Ndiaye, dit pour sa part compter sur la DER pour "accompagner les éleveurs dans les zones les plus reculées et même ceux qui font de la culture fourragère". Au cours des échanges, plusieurs représentants d’organisations spécialisées du secteur de l’élevage ont fait part de leur souhait de "renforcer la formation et le suivi des jeunes, le plus souvent inexpérimentés, pour la bonne réussite du projet".







IN/BHC/BK

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook