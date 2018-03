La Fondation Sonatel accompagne le développement du village de Mbakhna Mbakhna, le 06 Mars 2018 - La Fondation Sonatel procède à l’inauguration de plusieurs infrastructures de base qu’elle a construites dans le Village de Mbakhna situé dans le Département de Matam, précisément dans la Commune de Bokidiawé.



Ces infrastructures socio - économiques, entièrement financées par la Fondation Sonatel, entrent dans le cadre de la continuité du projet «Village», qui en est à sa troisième réalisation après Thicatt Wolof en 2015 dans la région de Kaffrine et SOB 2 en 2017 dans la région de Kaolack.



Ces nouvelles installations de Mbakhna viennent pallier le manque de structures de base dans la localité rurale. Celle-ci ne disposait que d’une case de santé dans un état de vétusté très avancé sans eau, ni électricité.

Le village abritait également une école élémentaire en mauvais état avec un mobilier insuffisant ; ces conditions très difficiles d’apprentissage étaient à l’origine du taux élevé d’abandon noté tous les ans.



Préoccupée par le bien-être des populations, la Fondation Sonatel compte, à travers le projet « Village », apporter une solution à ces difficultés en construisant ou en réhabilitant une école, un poste de santé, un point d’eau dans un village choisi sur la base de critères liés à l’absence d’infrastructures dans les secteurs précités.



Ainsi, après la réussite de deux projets « Village », la Fondation Sonatel, qui ambitionne de pérenniser le concept, en a réalisé un troisième à Mbakhna. Aussi, pour aider les populations à surmonter les difficultés d’accès aux besoins de base et participer en même temps au développement socio-économique de cette zone rurale, la Fondation Sonatel a doté le village de Mbakhna d’infrastructures d’un coût global de 250 000 000 (deux cents cinquante millions) de francs CFA.

Ces installations inaugurées ce 06 Mars intègrent plusieurs volets : Education : réhabilitation et équipement complet d’une école élémentaire de 06 classes, construction d’un bloc administratif comprenant un bureau pour le Directeur, une salle polyvalente servant de bibliothèque et d’espace multimédia, des latrines pour les élèves et les enseignants,

réhabilitation du mur de clôture et aménagement d’une aire de jeu. Santé : construction d’un nouveau poste de santé entièrement équipé, accompagné d’un logement pour l’infirmier Chef de Poste. Ce poste de santé intègre une salle d’observation, une salle de soins, un bureau pour l’Infirmier Chef de Poste, une pharmacie, une salle d’accouchement, une salle de pré-travail, un magasin, un hall d’attente et des salles d’eau. Eau : construction d’un puits pour accompagner les activités liées au Concept « Ecole Verte », qui a évolué en «Village Vert». Energie Solaire : installation de panneaux solaires pour l’alimentation en énergie du poste de santé, de l’école, des daaras et d’un certain nombre de concessions.

A ces réalisations s’ajoutent plusieurs autres activités mises en place autour de la sensibilisation et la culture environnementale, mais aussi des activités génératrices de revenus qui tiennent compte des habitudes et des centres d’intérêt des populations de Mbakhna.

Ainsi, pour mieux accompagner les habitants de la commune, le projet inclut : Un concept « Ecole Verte » devenue « Village Vert »

« Ecole Verte » a pour but de responsabiliser davantage les élèves et de leur faire comprendre l’importance et l'intérêt de la préservation l’environnement pour un meilleur avenir autour d’activités comme le maraichage, la plantation d’arbres fruitiers et d’autres arbustes.

Avec le projet Village 3, le concept a évolué vers celui de « Village Vert » en vue de permettre à la communauté de mieux comprendre la problématique de l'environnement et l'intérêt de sa préservation. L’aquaculture

L’aquaculture est un nouveau volet introduit cette année dans le projet « Village » de la Fondation Sonatel pour accompagner les populations de la localité à travers des activités génératrices de revenus, l’activité économique principale du village étant la pêche.

A propos de la Fondation Sonatel Présente au Sénégal depuis sa création en 2002 par Sonatel, la Fondation Sonatel s’est engagée depuis lors aux côtés des populations les plus vulnérables dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la culture, ses trois axes de mécénat. Elle s’active quotidiennement à soutenir les pouvoirs publics sénégalais afin d'œuvrer pour le développement du pays, à travers le mieux – être des populations. A propos de Sonatel Le Groupe Sonatel, leader au Sénégal et présent au Mali, en Guinée, en Guinée Bissau et en Sierra Leone, offre des solutions globales de télécommunications dans les domaines du fixe, du mobile, de l’internet, de la télévision et des données au service des particuliers et des entreprises. Sonatel, en s’alliant à son partenaire stratégique, le groupe Orange, a fait du Sénégal un hub de trafic et un acteur majeur dans le développement des télécommunications en Afrique et dans le monde. Avec Orange, le groupe Sonatel est leader des télécommunications au Sénégal avec plus de 30,2 millions de clients en Afrique de l’Ouest. L’action Sonatel est cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) d’Abidjan.



contacts presse

e-mail : ServicePresse.SONATEL@orange-sonatel.com

Noumbé Bâ Soumaré

Tél. 33 839 12 16 (bureau)

e-mail : noumbe.soumare@orange-sonatel.com

Cheikh Diallo Tél. 33 839 13 88 (bureau)/ 77 529 82 79 (mobile)

e-mail :

Suivez nous sur : www.sonatel.com













