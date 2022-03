La France annonce avoir tué Yahia Djouadi, haut cadre d’Al-Qaïda au Mali

La France revendique l’’assassinat ciblé d’une figure d’Al-Qaïda au Mali. La ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé, lundi 7 mars, la mort de Yahia Djouadi, un haut cadre historique d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), tué au cours d’une opération des forces françaises.



Dans la nuit du 25 au 26 février 2022, les soldats de Barkhane ont conduit une opération à environ 100 km au nord de Tombouctou, au Mali, durant laquelle le jihadiste a été neutralisé.



"Après l’avoir localisé dans une zone connue pour être un refuge des groupes appartenant à AQMI et au JNIM, puis formellement identifié, il a été neutralisé par une intervention au sol, appuyée par un hélicoptère de reconnaissance et d’attaque Tigre et deux drones français" explique le communiqué du ministère des Armées.



"Lors de la reconnaissance de la zone qui a suivi, des munitions ont été détruites et de l’armement a été saisi", peut-on y lire.



Cette annonce intervient dans un contexte de fortes tensions entre la France et les autorités de transition maliennes, qui ont conduit à l'annonce du départ des troupes françaises du pays, le 17 février.