La Gendarmerie peut elle être juge et partie ? Par Alioune Badara Mboup Rédigé par leral.net le Samedi 29 Août 2020 à 20:25 | | 0 commentaire(s)|

La gendarmerie devrait mettre les conditions d’une enquête impartiale pour tirer cette affaire de torture au clair dont le colonel Cheikh Sarr est cité! Le colonel Cheikh Sarr est il un intouchable ? Ce colonel qui était récemment en mission au Congo ne doit plus représenter le Sénégal dans les missions de maintien de paix […] La gendarmerie devrait mettre les conditions d’une enquête impartiale pour tirer cette affaire de torture au clair dont le colonel Cheikh Sarr est cité! Le colonel Cheikh Sarr est il un intouchable ? Ce colonel qui était récemment en mission au Congo ne doit plus représenter le Sénégal dans les missions de maintien de paix des Nations Unies sans qu’il ne soit pas blanchi par la justice sur les accusations de tortures dont il fait l’objet . La torture est un crime et tout citoyen à l’obligation de la dénoncer .L’interdiction de la torture est une norme impérative et indérogeable (jus cogens) Aucun être n’a le droit d’infliger à autrui la torture , quelle que soit l’atrocité du crime commis . Selon la Convention des Nations unies contre la torture, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir des renseignements ou des aveux, de punir, d’intimider ou de faire pression, ou pour toute autre raison liée à la discrimination. Ces pratiques sont les mêmes relatées par Ardo Gningue car le colonel Cheikh Sarr lui aurait demandé de dénoncer ses camarades pour destruction des biens des ICS sous peine de continuer les sévices corporels sur lui . Ces pratiques nous rappellent ce qui c’était passé dans la prison d’Abou Ghraib en Irak et en Afrique du Sud Sous L’apartheid .

le Sénégal a ratifié des conventions contre la torture ce qui a permis à notre pays de juger un ancien chef d’État d’un autre pays sur la terre Sénégalaise dans le cadre des chambres africaines extraordinaires et de le mettre en prison . La Gendarmerie ne peut et ne doit pas fermer les yeux sur cette grave affaire de torture . Le Haut commissariat des nations unies aux droits de l’homme devrait s’intéresser à cette affaire avant que les 13 gendarmes cités dans cette affaire ne soient enrôlés dans le futur dans des missions .

Activiste Ardo Gningue est convoquée lundi à la section de recherche que le colonel Cheikh Sarr a commandé il n’y a pas longtemps . Nous récusons la section de recherche ,la Gendarmerie ne peut pas être juge et partie dans une affaire qui oppose un citoyen à certains de ses éléments .Récemment un journaliste avait maille à partir avec la Gendarmerie et c’était la section recherche qui était chargée de mener l’enquête .Ce qui viole les grands principes de la procédures pénales . Ceci ne donne pas gage d’impartialité et sonne comme une tentative de mettre la pression sur notre camarade pour protéger un haut gradé . Nous réclamons une enquête impartiale dans cette affaire ceci est même pour l’intérêt de la bonne image de la gendarmerie . Pour l’honneur de la Gendarmerie , cette affaire doit être confiée à la police . Nous faisons un appel au ministre des forces armées, au Haut commandant de la Gendarmerie , au Ministre de la justice de mettre les conditions pour élucider cette affaire et si des fautes sont commises que les voyous soient sanctionnés pour le respect de la devise de la gendarmerie »honneur -Patrie « Tous devant la section de recherche pour soutenir le camarade Activiste Ardo Gningue demain ! Alioune Badara Mboup





Source : Source : https://xalimasn.com/la-gendarmerie-peut-elle-etre...

Accueil Envoyer à un ami Partager