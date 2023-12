La LONASE rend hommage à 26 employés partant à la retraite lors d'une cérémonie émouvante

La Loterie nationale sénégalaise (Lonase) a organisé cet après-midi une cérémonie d'adieu pour 26 de ses employés dévoués prenant leur retraite. Un vibrant hommage leur a été rendu, accompagné de louanges. Le PDG de la Lonase a accordé cinq billets supplémentaires pour le pèlerinage à La Mecque et s'est engagé à allouer un budget à la fondation des retraités. Ces mesures visent à récompenser les pères et mères de famille ayant contribué à la croissance et au développement de la Lonase, comme l'a déclaré le PDG.