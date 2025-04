La Liga : Coup de tonnerre ! Le Real chute à domicile Rédigé par leral.net le Samedi 5 Avril 2025 à 23:06 | | 0 commentaire(s)|

Espagne Atlanticactu/ Madrid/ Babalaye Ndiaye C’est un véritable coup de massue qui s’est abattu sur les joueurs et supporters du Real de Madrid. Les Mérengues se sont iinclinés domicile face à une équipe de Valence opportuniste (1-2) et ce, malgré un but de Vinicius Jr et de nombreuses occasions manquées. Deuxième au coup d’envoi, le Real espérait recoller au FC Barcelone. Ce samedi après-midi, le Real Madrid a peut-être perdu le championnat d’Espagne. À la lutte avec le FC Barcelone, les Merengue se sont inclinés 2-1 à Santiago Bernabéu au terme d’un match renversant. Dès les premières minutes, les coéquipiers de Vinicius tentent de créer des différences et imposer leur rythme. Lancé à toute vitesse, Kylian Mbappé est touché dans la surface par Tarrega qui concède un penalty avant le premier quart d’heure de jeu. Vinicius s’élance mais Mamardashvili repousse la tentative trop tendre du Brésilien (0-0, 13e). Deux minutes plus tard, les Ches obtiennent un corner et Mouctar Diakhaby vient climatiser l’enceinte madrilène d’une tête surpuissante (0-1, 15e). La rencontre se poursuit avant un nouveau fait du jeu. Après une reprise contrée de Mbappé, Diakhaby dégage involontairement dans ses cages avant que la VAR ne signale un hors-jeu de Mbappé au départ de l’action (0-1, 21e). Jusqu’à la mi-temps, les joueurs de Carlo Ancelotti ont buté sur un bloc très bas qui coulissait à merveille pour ne pas céder d’espace. Après la mi-temps, les deuxièmes de la Liga reviennent avec de meilleures ambitions et enchaînent les occasions, guidés par un Mbappé des grands jours mais en manque cruel de réussite. Sur un corner, Bellingham prolonge de la tête pour Vinicius qui égalise à bout portant (1-1, 50e). Les premiers remplacements s’opèrent mais les visiteurs restent fidèles à leurs idées et à leur plan tactique. Si Rodrygo et Mbappé multiplient les tentatives au but, ils tombent sur Mamardashvili, auteur d’une prestation XXL. Finalement, l’entrant Hugo Duro vient crucifier le Real Madrid dans le temps additionnel. Lancé en profondeur, Rafa Mir centre pour son compère qui reprend de la tête pour assommer le stade Santiago Bernabéu et les Merengue (1-2, 95e). Avec cette défaite, les joueurs de la Maison Blanche restent à trois longueurs du FC Barcelone qui accueille ce soir le Betis Séville. Vinicius rate un penalty ! Mbappé, titularisé aux côtés de Vinicius et Brahim Diaz, obtenait rapidement un pénalty, mais Vinicius échouait face à Mamardashvili (13e).



