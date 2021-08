La Lituanie et la Lettonie «assaillies» par les migrants: l’arroseur arrosé? Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Août 2021 à 20:45 | | 0 commentaire(s)|





Source : Confrontées à un afflux de migrants sans précédent, la Lituanie et la Lettonie accusent la Biélorussie de l’avoir organisé. Et ce afin de faire pression sur l’Union européenne. La réponse est-elle à chercher dans les tensions avec Minsk qui voit certains de ses voisins s’immiscer sans vergogne dans ses affaires?Source : https://fr.sputniknews.com/international/202108111...

