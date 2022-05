La Lonase remet à trois gagnants leurs chèques et va accompagner la FsF avec "Yonou Qatar" Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Mai 2022 à 16:35 | | 0 commentaire(s)| La Lonase a remis aux trois gagnants de « senloto jackpot » leur chèque, respectivement à Pape Ba (39.300.000 FCfa), Valdiodio Ndiaye (35.000.000 FCfa) et Cheikh Sibibé (31.500.000 FCfa) ce jeudi 12 mai 2022. Le Coordonnateur général de la structure a profité de cette cérémonie, pour annoncer le lancement d'un nouveau jeu « Sen loto jackpot » dès mardi prochain, mais aussi dans le cadre du partenariat avec la Fédération sénégalaise de Football. La Lonase compte accompagner l'équipe nationale du Sénégal au Qatar, à travers le Jeu « Yonou Qatar », qui consiste à prendre entièrement tous les frais de séjour des six gagnants qui seront du voyage.



