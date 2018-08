La Poste: Le président des Cadres relevé de ses fonctions

Le président de l’Amicale des diplômés des écoles de la poste, Abdou Ndiaye, a été relevé de ses fonctions de receveur de la Poste de Fann par la Direction générale de la Poste, ce samedi. Cela après sa sortie, le 28 Juillet dernier pour alerter l’opinion sur la menace qui guette la poste si rien n'est fait par l’Etat du Sénégal.



Pour avoir dénoncé la mauvaise gestion de la Poste et attirer l’attention de l’opinion nationale et internationale sur ce que la poste est devenue un lieu de recasement de la clientèle politique. S’y ajoute que depuis 2012, elle vit sous perfusion de l’Etat, ce qui est contraire à la réglementation des institutions de Bretton Woods comme la Banque Mondiale et le Fond Monétaire International surtout avec un déficit de plus de 150 milliards de FCFA.



Cette sortie a valu au président de l’Amicale, Abdou Ndiaye, d’être relevé de ses fonctions. Une information confirmée par l’intéressé, joint au téléphone par IGFM.













igfm