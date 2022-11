La SAFRU offre aux 9 villages de Daga Kholpa, des kits scolaires et des tables-bancs Rédigé par leral.net le Mardi 8 Novembre 2022 à 23:29 | | 0 commentaire(s)| Pour participer au bon fonctionnement des écoles de la commune de Diass, la SAFRU (Société d'aménagement foncier et réaménagement urbain), dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, a octroyé 300 tables-bancs et 850 kits scolaires aux écoles de la commune de Diass, notamment celles de Daga Kholba. Un geste hautement salué par le maire, qui promet d'instaurer une commission pour l'entretien de ce matériel. Toutefois, des discussions vont être prises dans les jours à venir, pour plus d'informations sur les 100 000 logements, avec la population.



