La Var de Tribune : Quand Bamba Fall clashait la gestion de Macky Sall

Le vendredi 14 juillet 2017, la caravane Mànkoo Taxawu Senegqal dirigée par Bamba Fall, tête de liste de la coalition à Dakar, avait sillonné les rues de la Médina pour convaincre les électeurs. Ainsi, Bamba Fall, fraîchement sorti de prison, n’avait pas raté son nouvel allié :



« Le Président Macky Sall nous avait promis une gestion sobre et vertueuse, mais ce que nous remarquons aujourd’hui, c’est une gestion sombre et visqueuse, c’est une gestion vicieuse et familiale », avait-il déclaré. « Je peux citer la gestion du Coud, le Port autonome de Dakar, l’hôtel King Fahd palace, Petro Tim, le marché des cartes biométriques, le building administratif », listait le maire de la Médina. Avant de poursuivre : « Sur le plan économique, le régime actuel a plus enrichi les entreprises étrangères que les nôtres ».



Puis, Bamba Fall d'ajouter : « Il parle de croissance à deux chiffres. Mais, cette croissance bénéficie au Maroc, à la France et aux Chinois. Les entreprises sénégalaises n’ont pas été soutenues. Elles n’ont plus droit aux marchés sénégalais, ce qui est anormal. C’est ce qui maintenant justifie le chômage des jeunes et le désintéressement total des femmes », avait-il expliqué. Non sans avertir les hommes de Macky Sall qui seraient coupables de détournements.



« Ces détournements seront jugés un jour , avait-il prédit. Ils seront responsables devant le peuple. Je pense que le Train express régional, nous aidera à les transporter à Rebeuss parce qu’ils sont tellement nombreux que les bus ne peuvent pas les transporter », avait clamé le pourfendeur d'alors, qui se réclame aujourd’hui du Président Macky Sall.



Un an après, jour pour jour, le 13 juillet 2018 plus précisément, le maire de la Médina était revenu à la charge lors de la manifestation de l’opposition regroupée sous la bannière du Front démocratique national de résistance et social (Fnr), tenue à la place de l’Obélisque.



Interpellé par la presse, Bamba Fall déclarait ceci : « Je pense qu’on a même dépassé le million de participants. (...) Actuellement, le Sénégal en a marre du régime de Macky Sall ». Le premier magistrat de la Médina ne s’était pas arrêté là. Pour lui, «le régime jaay doley» ne peut plus prospérer, avait-il martelé. Selon Bamba Fall, « le processus électoral a été biaisé, les milliards du Sénégal ont été dilapidés, notre justice est manipulée ».



C’est dans ce contexte qu’il mettait le renvoi du procès de Khalifa Sall. « Le Procureur général nous réconforte. On attend de voir si Khalifa Sall sera libre. Au cas où il ne sera pas libre, on sera dans la rue », avait-il prévenu.



Aujourd'hui, c'est le même Bamba Fall qui a lâché son ex camarade de parti Khalifa Sall, devenu «méconnaissable» selon lui, pour passer la pommade et la brosse à reluire à son nouvel allié, Macky Sall. Finalement, à quel Bamba Fall, maire de la Médina, se fier ? Celui élu sous la bannière de «Taxawu Dakar» ou celui élu sous la bannière de « Gueum sa Bopp» ?













Tribune