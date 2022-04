La campagne de vaccination contre Ebola commence en RDC pour contrer une nouvelle épidémie

Une campagne de vaccination contre Ebola a débuté dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC), afin d'enrayer la propagation d'une nouvelle épidémie mortelle dans le pays, où la maladie est endémique. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré mercredi que des personnes avaient été vaccinées à Mbandaka, capitale de la province de l'Équateur (ouest). Cette décision fait suite au décès de deux personnes atteintes d'Ebola depuis le 21 avril.



Plus de 230 contacts des personnes décédées ont été identifiés et suivis et trois équipes de vaccination vont s'efforcer d'atteindre les personnes les plus exposées, a indiqué l'OMS. « Avec des vaccins efficaces à portée de main et l'expérience des agents de santé de la RDC en matière de lutte contre Ebola, nous pouvons rapidement changer le cours de cette épidémie pour le mieux », a déclaré la Directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, Dre Matshidiso Moeti.



« Nous soutenons le pays dans tous les aspects clés de la réponse d'urgence à Ebola pour protéger et sauver des vies ». La République démocratique du Congo a connu 14 épidémies d'Ebola depuis 1976 - six rien que depuis 2018. (ONU)





Source : https://www.impact.sn/La-campagne-de-vaccination-c...