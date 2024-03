La caravane de Serigne Mboup parcourt Dakar, promettant une refonte du système de transport

Ce mercredi matin, la caravane du président Serigne Mboup a traversé une partie de Dakar, poursuivant sa stratégie de proximité avec les électeurs, à travers des visites dans les marchés. À Rufisque, Diamaguène Sicap Mbao et dans les environs, le candidat s'est directement entretenu avec les commerçants. Cependant, le trajet a été entravé par des embouteillages, illustrant les défis du système de transport dans la capitale. Serigne Mboup s'engage à redynamiser ce système, une fois élu. Retrouvez les détails de cette journée de campagne avec Al Amine Senghor, Gnagna Kâ et plus encore.