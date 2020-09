La chicha désormais interdite au Sénégal

C’est confirmé ! L’utilisation du chicha est dorénavant banni sur le territoire national. L’importation, la commercialisation et la consommation de cet instrument utilisé pour fumer sont désormais interdites. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale et son homologue du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises ont pris un arrêté dans ce sens. En son article premier, la note mentionne : « Le présent arrêté a pour objet d’interdire formellement l’importation, la distribution, la vente et l’usage de la chicha ou narguilé ou tout autre appareil similaire sur l’étendue du territoire national ».



Abdoulaye Diouf Sarr et Assome Aminata Diatta, ministres en charge respectivement de la Santé et de l’Action sociale et du Commerce, ont chargé les forces de l’ordre à faire exécuter l’arrêté d’interdiction qu’ils ont co-signé.



Ledit arrêté vient mettre un terme, officiellement, à la sur-utilisation de la chicha, notamment par les jeunes, garçons comme filles. Il reste à voir si dans l’application, l’arrêté suffira à faire reculer le phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur, malgré les nombreux alertes sur les conséquences sanitaires qu’engendrent la fumée des chichas, même auprès des non-fumeurs.

Source : https://www.exclusif.net/La-chicha-desormais-inter...