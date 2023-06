La députée Astou Ndiaye sur l'affaire Sweet Beauty : "Le Sénégal est un Etat de droit et force restera à la loi" Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juin 2023 à 13:46 | | 0 commentaire(s)| "Le Sénégal est un Etat de droit et force restera à la loi", a déclaré la députée Astou Ndiaye. Laquelle se prononçait sur les violentes manifestations survenues suite à la condamnation d'Ousmane Sonko. "Nous sommes au courant de ce qui passe dans ce pays, ceux qui ont incendié la faculté des Lettres, les bibliothèques universitaires, les bureaux des archives, ne sont pas des étudiants. Nous connaissons ceux qui ont provoqué tout ce désordre. Nous sommes des fils du pays et nous ne laisserons personne détruire le Sénégal", cogne-t-elle.



