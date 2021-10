La guerre des talents est déclarée dans la tech Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021 à 21:36 | | 0 commentaire(s)| Start-up, géants mondiaux, grands groupes, éditeurs de logiciels et entreprises de services numériques s'arrachent les rares professionnels du numérique. Ces sociétés soignent leur marque d'employeur sur le thème du télétravail, de l'environnement et de la formation.







C'est une étincelle sur un sujet brûlant. En annonçant en début de semaine qu'il comptait réaliser 10.000 embauches en cinq ans en Europe, Facebook a fait frémir les recruteurs européens du secteur de la tech qui sont déjà en pleine guerre des talents.



« Ce n'est pas comme ça qu'on va aider les start-up françaises, c'est même suicidaire », s'indigne Michel Artières, le PDG et cofondateur d'Ateme, une société française. De fait, les plans de Facebook viendront puiser dans un vivier déjà limité sur lequel se disputent déjà start-up, géants mondiaux, grands groupes, éditeurs de logiciels et entreprises de services numériques.

