La méditation, une technique pour rester zen et e bonne santé Le principe de base de la méditation est de développer son attention et sa concentration.

Méditer revient alors à offrir à l’esprit les soins que l’on prodigue habituellement au corps : une douche pour nous purifier. Elle permet un changement radical de point de vue sur le monde et nous-même simplement par le biais de l'observation et de la réflexion.

Il est possible de se mettre à la méditation à tout âge. Chez les seniors, la méditation permet de diminuer le risque de maladie d’Alzheimer.

Par ailleurs, la méditation diminue le stress, l’anxiété, et améliore la qualité du sommeil. Méditer revient à entraîner son esprit pour peu à peu le libérer de toute pensée nocive ou stressante. Il ne s’agit pas de se battre contre ses pensées mais de lâcher-prise par rapport à elles, en se laissant juste traverser par elles.



Vous pouvez faire votre première séance de méditation dès maintenant si vous le souhaitez. Il vous suffit pour cela de fermer les yeux, de ralentir légèrement votre respiration et de vous concentrer sur la sensation de l'air qui rentre et qui sort par vos narines.



Vous vous rendrez compte qu'il est difficile de rester concentré sur cette sensation car des pensées et des idées traversent sans cesse notre esprit et nous empêchent de rester totalement concentrés. Lorsque votre esprit s'égare, essayez de vous reconcentrer sur la sensation de l'air entre vos narines.



Faites l'essai 3 minutes avant de continuer votre lecture...



Lorsque la méditation est pratiquée correctement, on commence à ressentir les premiers bienfaits au bout de 2 à 3 semaines.







