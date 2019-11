Accueil Envoyer Partager sur facebook La militante des droits de l'homme Almaas Elman tuée par balle en Somalie Rédigé par Mamadou Mangane le 21 Novembre 2019 à 09:07 La célèbre militante de la société civile Almaas Elman a été abattue par balle ce mercredi 20 novembre alors qu'elle s'apprêtait à prendre l'avion vers Nairobi où elle résidait.



Almaas Elman a été tuée alors qu’elle se déplaçait en véhicule dans le complexe sécurisé jouxtant l'aéroport de Mogadiscio où vivent la plupart des employés des organisations internationales. Almaas Elman a aussitôt été conduite à l'hôpital, mais elle est décédée pendant le trajet. Elle était enceinte.



Fille d'un célèbre militant pacifiste somalien, Elman Ahmed, lui-même assassiné en 1996, elle était rentrée en Somalie pour aider le centre dans ses programmes de lutte contre la violence, en particulier l'un d'entre eux qui encourageait les enfants et les jeunes adultes à abandonner les armes pour retourner à l'école.



La chercheuse Laetitia Bader, spécialiste de l'Afrique pour Human Rights Watch, l'a bien connue et se souvient d'elle.



Des responsables de la sécurité suggèrent qu’elle a été atteinte par une balle perdue. « Il n'y a eu aucune fusillade dans l'aéroport ou les zones proches avant cet incident », a expliqué Mohamed Omar, un responsable de la sécurité. Une enquête a été ouverte.



