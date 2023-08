La mission de Macky Sall est-elle devenue impossible ? Cheikh Tidiane Sy, ancien Ministre d'état Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Août 2023 à 21:15 | | 0 commentaire(s)| Trouver un remplaçant à Macky Sall à la tête de la coalition BBY, n’est vraiment pas une tâche aisée. Tous les partis qui forment cette coalition, sont presque à l’agonie, et ils ne doivent aujourd’hui leur survie qu’au leadership d’un président, malheureusement sur le départ. C’est cette situation qui rend presqu’impossible la mission dévolue à Macky Sall, de désigner un candidat qui soit en mesure de maintenir la coalition debout, pour une victoire en 2024.



Si les candidats à la candidature se bousculent, force est de reconnaître que le chemin risque d’être trop long, voire pénible, pour celui qui sera finalement retenu, tellement le président MS, sans le vouloir, aura rendu le processus de désignation « désintégrateur ».



Je respecte le Président MS, j’éprouve beaucoup d’affection à son endroit et je suis de ceux qui lui reconnaissent un bilan remarquable; mais je ne peux pas ne pas lui reprocher d’avoir privilégié une démarche vouée dès le départ à l’échec, parce que fondée sur la recherche systématique d’un « gentleman agreement » impossible ou d’un « consensus » illusoire.



Comme dirait l’autre, dès lors qu’il est la seule constante à BBY, il aurait dû dès le départ, et d’autorité, annoncer le nom du candidat appelé à défendre les couleurs de la coalition, à moins de n’avoir jamais songé à ne pas rempiler !



Maintenant, il lui faudra faire preuve de beaucoup de génie, pour parcourir le chemin qui reste ! En espérant que Dieu nous gratifiera de tous les moyens appropriés pour l'accompagner !











Cheikh Tidiane Sy

Ancien Ministre d'Etat

