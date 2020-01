La réglisse, la solution pour traiter de nombreux maux La réglisse possède des propriétés anti-inflammatoires. C’est un remède naturel qui aide à soulager de nombreux maux, notamment les maux de gorge, le rhume, la toux, certains allergies.





Elle aide aussi à combattre les troubles digestifs, à faciliter la digestion et contrer les maux d’estomac comme les ballonnements, l’indigestion, les flatulences, l’ulcère, de gastrite, la colopathie… et les coliques menstruelles. La réglisse possède un goût caractéristique doux et amer. Les parties utilisées de la réglisse sont les racines. On peut la consommer en infusion, en décoctions (en compresses pour soulager des irritations de la peau), en bâtons à mâcher, en confiseries, sous forme de boissons.



Sous forme d’infusion, vous ne devez pas en consommer plus d’une fois par jour. Et consommez-en seulement lorsque vous ressentez des douleurs. Vous trouverez dans le commerce des sachets d’infusion.



En gargarisme, versez une cuillère à café de racine de réglisse dans une demi-tasse d’eau bouillante. Lorsque le mélange est tiède, filtrez-le avec un chinois. Gargarisez-vous pendant 2 à 3 minutes. Répétez l’opération jusqu’à ce que vous ressentiez un certain soulagement.



Mam Dieng

