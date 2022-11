La réponse salée du Ministre Mansour Faye à GMS: "je n'ai rien à cacher, j'assume mes responsabilités et mes missions" Rédigé par leral.net le Lundi 28 Novembre 2022 à 14:30 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre Mansour Faye ne s'est pas caché et a répondu point par point à toutes les supputations soulevées par l'opposition, particulièrement Guy Marius Sagna. "Il faut cesser de dire des contre vérités, de semer le doute dans la tête des gens. Nous sommes là, et bien là. Nous n'irons nulle part, personnellement je n'ai rien à cacher, j'assume mes responsabilités", a-t-il tenu à répondre.



Accueil Envoyer à un ami Partager