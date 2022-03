La route Joal - Samba Dia - Differ et Samba Dia - Fimela: Vue d’une des plus belles routes du Sénégal Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Mars 2022 à 17:25 | | 0 commentaire(s)| La route Joal - Samba Dia - Differ et Samba Dia - Fimela (dans le Sine Saloum) est longue de 42 km, en plus de la bretelle de 7 km de Fimela.

Elle relie plusieurs localités dont Joal, Keur Samba Dia,Palmarin à travers Diakhanor, Djiffer et l'ensemble des villages qui polarisent cet axe stratégique.



Source Page Facebook de Asmaoul



















