Lamine Ndiaye adjoint au maire de Saint-Louis : "Le président va remporter les élections au premier tour"" Présent à la cérémonie d'investiture du président de la République, l'adjoint au maire de Saint-Louis, Lamine Ndiaye s'est dit confiant quant à la réélection de Macky Sall au premier tour au soir du 24 février 2019. Après avoir salué la grande mobilisation des militants au stade Aréna de Diamniado, il a déclaré " On n'est point surpris de cette forte mobilisation. Le président a eu un bilan reluisant. Je suis accompagné de beaucoup de responsables. Une grande partie des Saint-louisiens sont dans

cette salle. Au soir du février 24 Février, le président va remporter les élections au premier tour parce que les bouses de sécurité familiale, la CMU et le PUDC sufisent pour le réélire"

Même son cloche du côté de Bounama Fall, membre du comité directeur de Ldr Yessal mais également de Modou Diagne et Fatim Gorgui Ndong qui ont aussi assisté à la cérémonie.



Rédigé par leral.net le Mardi 4 Décembre 2018 à 12:42 | | 0 commentaire(s)|



