Lamine Samba, Chroniqueur de lutte à la TFM : « Entre Modou LO et Eumeu SENE le favori est… » Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Juillet 2019

A 24 heures du combat Modou Lo de l’écurie Rock Energie et Eumeu Sène de Ty shinger, Igfm est allé à la rencontre du tonitruant Lamine Samba, chroniqueur à la Tfm pour décortiquer ce choc auréolé du drapeau Youssou Ndour. Pour lui, le combat sera rapide et très mystique. Il énumère les forces et faiblesses de chaque lutteur tout en n’oubliant pas de parler des enjeux de ce combat pour les deux. Pour connaître celui qu’il considère comme le favori, visionnez la vidéo :

