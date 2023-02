Lancement Canal+ Digital factory : Dakar a été choisie pour abriter la première unité de frabrique

Rendre accessible les contenus des partenaires Canal+ et surtout produire du contenu digital pour l’ensemble des abonnés répartis dans au moins 15 pays d’Afrique, tel est le souhait de Cheikh Ahmadou Bamba Sarr, le directeur général Canal+ Sénégal. En présence de Yassine Bouzoubaa, le directeur commercial, marketing et digital de canal international, ils ont procédé au lancement officiel de cette Digitale Factory, ce mardi après-midi, à Dakar, avec comme point d’orgue la diffusion sur écran géant du match de football (huitième de finale aller de Ligue des champions) PSG vs Bayern Munich. L’objectif final étant de profiter de l’écosystème digital dakarois assez développé pour sévir de rampe de lancement à cette fabrique afin de mieux répondre aux besoins des abonnés…

